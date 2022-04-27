Tesla'ya Twitter darbesi: 126 milyar dolar uçtu

Tesla, şirket CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ı satın alabilmek için hisse satışı yapabileceğine yönelik endişelerle dün 126 milyar dolar değer kaybetti.

Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almak için şirket yönetimi ile anlaşmıştı. Bu rakamın 21 milyar dolarını kendisinin karşılaması gerekiyor.

Tesla, Twitter anlaşmasında bir taraf olmasa da Musk'ın satın almayı nasıl fonlayacağını kamuya açıklamayı reddetmesinin ardından hisseleri spekülatif satışların hedefi oldu.

Coinbase CEO’su Armstrong’dan Elon Musk’a destek

Diğer yandan Jack Dorsey'in ardından Coinbase CEO'su Brian Armstrong da Elon Musk'a destek verdi.

Armstrong, “Elon’un Twitter’ı alması ifade özgürlüğü adına büyük bir kazanç ve muhtemelen dünyanın gidişatını çoğu insanın tahmin ettiğinden daha hızlı değiştirecek. Twitter, sansür konusunda çok tehlikeli bir yönde ilerliyordu. Bu gerçekten zor bir sorumluluk ve Elon’u çoğu insanın hayal bile edemeyeceği bu meydan okumayı gerçekleştirdiği için tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey, "Elon, güvendiğim tek çözüm. Wall Street, Twitter’ın sahibiydi ve bir şahsın bunu satın alması doğru bir adım oldu” açıklamasını yapmıştı.