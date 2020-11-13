"Teşvik paketi büyüklüğü ekim ayında konuşulan ölçekte olmalı"

ABD'de Demokrat Parti'nin Başkan Donald Trump yönetimi ile müzakere edilen teşvik paketinde ön sıralarda bulunan Senato Çoğunluk lideri McConnell, ülkede yeni bir teşvik paketinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Teşvik paketinin eylül ve ekim aylarında yürütülen müzakerelerde konuşulan miktara yakın olması gerektiğini söyleyen Senatör, "Dramatik oranda büyük bir teşvik paketi ile ilgilenmiyoruz" ifadelerini kullandı.

McConnell, öte yandan aşı sürecinin "hayat kurtaran bir aciliyet" olarak görüldüğünü ve aşılama başlayana kadar vatandaşların tedbirli olmaya devam etmeleri gerektiğini belirtti.