TikTok'un sahibi, Alibaba'ya rakip mi oluyor?

Tiktok'un sahibi olan ByteDance'ın Kurucusu ve Başkanı Zhang Yiming, Çin'de ticaret sektörüne girme kararı aldı.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre, şu anda ülkede 1 trilyon 700 milyar dolarlık hacme ulaşan online ticaret sektörüne etkili bir giriş yapmaya hazırlanan ByteDance, Xiaomi'nin kurucusu Lei Jun gibi sponsorlara başvurdu.

Zhang Yiming, sahibi olduğu TikTok aplikasyonunun yarattığı trafikten yararlanarak, kısa videolar aracılığıyla ürünlerini dolaysız olarak pazarlamayı düşünüyor. Ayrıca firma borsaya girmeden önce yeni yatırımcılar çekmek için yine aplikasyonlarından yararlanmayı düşünüyor.

Öte yandan ByteDance, ekibine yeni bir hareketlilik kazandırmak üzere kitlesel istihdama yöneldi. Bu çerçevede bin 900 yeni işe alım yapılan şirkette, şimdi de 900 yeni eleman için alımlara başlandı. Şirket, sanal butiklerinde yine video kullanarak ürün lanse edecek.