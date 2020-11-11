Tokyo Borsası 29 yılın zirvesine yükseldi

11 Kasım 2020

Tokyo borsası, ABD seçimine ilişkin haber akışı ile başlayan yükselişini dün ve bugün koronavirüs aşısına ilişkin gelişmelerin yarattığı iyimserlikle sürdürdü ve salı gününü 29 yılın zirvesinde tamamladı.

Tokyo Nikkei 225 Endeksi günü yüzde 1,78 artışla 25.349,60 puan ile 1991 yılının haziran ayından bu yana en yüksek seviyeden tamamladı.

Daha geniş kapsamlı bir gösterge olan Topix Endeksi de yüzde 1,6 yükselerek 1728,58 puana geldi.