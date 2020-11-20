Tokyo Borsası haftanın son işlem gününde yüzde 0,44 değer kaybetti

Tokyo Borsası'nın haftanın son işlem gününü düşüşle kaptmasında aşı gelişmelerine karşın Japonya'da artan vaka sayıları ile ABD'de düşüşe geçen endeksler etkili oldu.

Tokyo Borsası gösterge endeksi Nikkei 225 yüzde 0,42 azalarak 25.527,37 puandan kapandı. Daha geniş kapsamlı gösterge olan Topix endeksi ise yüzde 0,05 artarak 1.727,30 puana yükseldi.