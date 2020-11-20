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  3. Tokyo Borsası haftanın son işlem gününde yüzde 0,44 değer kaybetti
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Tokyo Borsası haftanın son işlem gününde yüzde 0,44 değer kaybetti

Tokyo Borsası haftanın son işlem gününü yüzde 0,44 düşüşle tamamlarken, haftayı yüzde 0,54 artışla tamamladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Tokyo Borsası'nın haftanın son işlem gününü düşüşle kaptmasında aşı gelişmelerine karşın Japonya'da artan vaka sayıları ile ABD'de düşüşe geçen endeksler etkili oldu.

Tokyo Borsası gösterge endeksi Nikkei 225 yüzde 0,42 azalarak 25.527,37 puandan kapandı. Daha geniş kapsamlı gösterge olan Topix endeksi ise yüzde 0,05 artarak 1.727,30 puana yükseldi.