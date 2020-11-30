Tokyo Borsası kasımda 26 yılın en güçlü performansını gösterdi

Tokyo Borsası gösterge endeksi Nikkei günü yüzde 0,8 düşüşle 26.433,62 puandan tamamladı. Ay bazında ise endekste yüzde 15,04 yükseliş görüldü.

Borsanın daha geniş kapsamlı göstergesi Topix Endeksi de günü yüzde 1,77 değer kaybıyla 1.754,98 puandan tamamladı. Bu endeks de kasım genelinde yüzde 11,12 ile 2013 Nisan ayından bu yana en büyük yükselişi ortaya koydu.

Diğer yandan, Tokyo Hisse Senedi Piyasası Başkanı ve CEO'su Koichiro Miyahara'nın görevini bırakmayı planladığı duyuruldu.

Nikkei'nin haberine göre, Tokyo Borsası'nın 1 Ekim tarihinde teknik bir aksaklık sonrasında 1 gün işlem durdurması ardından düzenlenen yönetim kurulu toplantısında açıklandı.

Miyahara'nın istifasını bugün sunması ve görevinden ayrılması bekleniyor.