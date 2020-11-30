Tokyo Menkul Kıymetler Borsası CEO'su, istifası edeceğini açıkladı

Nikkei'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tokyo Menkul Kıymetler Borsası Başkanı ve CEO'su Koichiro Miyahara, geçen ay borsanın benzeri görülmemiş tam bir gün boyunca işlemlerin durmasına neden olan bir sistem arızası nedeniyle istifa etmeye karar verdiği ifade edildi.

Nikkei business'in haberine göre Başbakan Yoshihide Suga'nın dijitalleşmeye öncelik vermesi ve Tokyo'nun ülkenin küresel bir finans merkezi olarak konumunu güçlendirme umutlarını azaltması nedeniyle borsanın güvenilirliğine gölge düşürdüğü belirtildi.