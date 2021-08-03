Tokyo'da çekirdek TÜFE Temmuz'da yıllık yüzde 0,1 oldu

Tokyo'da çekirdek tüketici fiyatları temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 arttı. Ekonomistler ise temmuz ayında fiyatların yıllık bazda değişim göstermeyeceğini öngörüyorlardı.



Temmuz ayında Tokyo'da manşet enflasyon ise yıllık yüzde negatif 0,1 olarak gerçekleşti.



Taze gıda ve enerji hariç endeks yıllık bazda değişmeyerek 102,2'de kaldı ve aylık bazda yüzde 0,2 artarken, sadece taze gıda hariç TÜFE aylık yüzde 0,3 artarak yıllık bazda yüzde 0,1 arttı ve 101.8'e yükseldi.