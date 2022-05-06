Tokyo'da enflasyon artışı 7 yılın zirvesinde

Japonya'nın başkenti Tokyo'da tüketici fiyatları Nisan ayında son 7 yılın en hızlı artışını gösterdi.

Nisan ayında Tokyo'da çekirdek tüketici fiyatları Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 yükseldi. Fiyatlar en son Mart 2015'te bu kadar hızlı bir artış yaşamıştı.

Ekonomistler Nisan ayında çekirdek tüketici fiyatlarının yüzde 1,8 artmasını bekliyorlardı. Mart ayında çekirdek tüketici fiyatlarında yıllık artış yüzde 0,8 seviyesindeydi.

Tokyo'da manşet enflasyon ise Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 arttı. Bu, Ekim 2014'ten bu yana görülen en yüksek manşet enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti.

Taze gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakılarak hesaplanan çekirdek TÜFE ise Mart 2021'den bu yana ilk kez arttı. Nisan ayında artış oranı yüzde 0,8 oldu.