Tokyo'da tüketici fiyatları son 10 yılın en hızlı düşüşünü gördü

İçinde petrol fiyatlarının yer aldığı ancak taze gıda fiyatlarının hesaba katılmadığı çekirdek tüketici fiyatları, aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 geriledi. Bu, Eylül 2010'dan bu yana görülen en hızlı düşüş olarak kayıtlara geçti.

Ekonomistler ise çekirdek TÜFE'nin yüzde 0,8 düşmesini bekliyorlardı. Tüketici fiyatları kasım ayında ise yüzde 0,7 gerilemişti.

Manşet enflasyona bakıldığında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 gerilerken, hem taze gıda hem de petrol fiyatlarını hariç tutan çekirdek fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 düştü.

Tokyo'da taze gıda fiyatları aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 düşüş gösterdi.