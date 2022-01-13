Toyota, ‘en çok satan’ otomobil üreticisi unvanını korudu

Bünyesindeki mini araç üreticisi Daihatsu ve kamyonet üreticisi Hino dahil Toyota, Ocak-Kasım 2021'de küresel çapta 9,56 milyon araç satışı gerçekleştirdi. Böylece Toyota, küresel satışlarıyla 2020’de elde ettiği birinciliği 2021 yılında da korudu.

Konuya ilişkin Toyota Motor’dan yapılana açıklamada, Toyota'nın COVID-19 salgını nedeniyle yaşanan fabrika kapanmaları ve yarı iletken çip tedarik sıkıntısından rakiplerine göre daha az etkilendiği belirtildi.

Japon firma, 11 aylık dönemde, küresel otomobil satışlarında en yakın rakibi Alman üretici Volkswagen'in tüm 2021 dönemi satışlarını geride bıraktı.

Alman firma 2021 küresel araç satışlarının, önceki yıla kıyasla yüzde 4,5 düşüşle 8,9 milyon olarak gerçekleştiğini duyurmuştu.