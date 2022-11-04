Toyota’nın kârı yüzde 23,2 azaldı

Toyota, Nisan-Eylül 2022 bilançoları ile mali yılın ikinci yarısına yönelik beklentilerini açıkladı. Firmanın 6 aylık net kârı, geçen mali yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,2 düşerek 1,17 trilyon yene (7,9 milyar dolar) geriledi.

Satış gelirlerinin yüzde 14,4 artışla 17,7 trilyon yene (119,6 milyar dolar) yükseldiği mali yarı yılda işletme kârı ise yüzde 34,7 düşüşle 1,14 trilyon yen (7,7 milyar dolar) oldu.

Net ve işletme kâr düşüşlerinde alüminyum ve çelik dahil malzeme maliyetlerinin yükselişinin etkisi hissedildi.

Toyota CFO’su Kon Kenta, çevrim içi basın toplantısında, "(Mali yılda) Artan malzeme fiyatlarının olumsuz etkisi tam telafi edilemeyebilir." dedi.

"Üretimi defalarca keserek tedarikçilerimize ve müşterilerimize sorun çıkardık." diyen Kon, buna rağmen halen yüksek üretim seviyesini koruduklarını söyledi.

Mali yıl beklentileri

Toyota'nın Mart 2023'te sona erecek 2022 mali yılı kapsamlı net kâr hedefi 2,36 trilyon yen (15,9 milyar dolar) olarak korundu. Satış gelirleri hedefi 36 trilyon yene (243 milyar dolar) yükseltildi.

Küresel yarı iletken tedarik açığı nedeniyle daha önce duyurulan 9,7 milyonluk 2022 mali yılı araç üretim hedefi ise 9,2 milyona çekildi.