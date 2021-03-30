Trafik ve navlun artınca Çin demiryoluna yoğunlaştı

Çinli üreticilerin, nakliye konteyneri sıkıntısı, yüksek maliyetler ve gecikmeler karşısında demiryoluna yönelmesiyle kıtalararası demiryolu taşımacılığında keskin bir artış görüldü.

Çin’in salgından hızlı toparlanması, 2020'nin ikinci yarısında küresel ticarete hakim olmasına yardımcı oldu ve mallarına yönelik yabancı iştahını artırmıştı. Ancak denizde sefer süreleri üzerindeki baskı ve konteyner kıtlığı, Rusya ve Orta Asya üzerinden kara ihracatını çekici bir alternatif haline getirdi.

Bu yılın ilk iki ayında Çin'den Avrupa'ya yük treni seferleri geçen yıla göre iki kat artarak 2 bini aştı. Resmi verilere göre, 2020'nin tamamında toplam tren yolculuğu sayısı yüzde 50 ve 2016'dan bu yana yedi kat arttı.

Eurostat verilerine göre Çin, 2020'de AB'nin mallar açısından en büyük ticaret ortağı olarak ABD'yi geride bıraktı ve Çin'den AB’ye yapılan toplam ithalat yüzde 6 artarak 384 milyar euroya yükseldi.