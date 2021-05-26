Trump’ın ithalat tarifeleri ABD'nin alüminyum üretim sektörünü diriltti

Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Economic Policy Institute, ABD eski başkanı Trump'ın 2018 yılının mart ayından itibaren alüminyum ithalatına uygumaya başladığı yüzde 10 ek tarifenin, Biden döneminde de devam ettirildiğini ve bunu alüminyum ürün projelerine 6-7 milyar doların yönelmesini sağladığını vurguladı.



Rapora göre bu yatırımlar 4 bin 500 ek istihdam ve 1,1 milyon tondan fazla ek üretim kapasitesi sağladı.