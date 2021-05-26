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Trump’ın ithalat tarifeleri ABD'nin alüminyum üretim sektörünü diriltti

Economic Policy Institute raporunda, ABD'nin  alüminyum ithalatına Trump döneminde getirdiği tarifelerin yurt içi üreticilerin üretimlerini, istihdamlarını ve sermaye yatırımlarını yeniden dirilttiğini belirtildi.

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Washington merkezli bir düşünce kuruluşu olan Economic Policy Institute, ABD eski başkanı Trump'ın 2018 yılının mart ayından itibaren alüminyum ithalatına uygumaya başladığı yüzde 10 ek tarifenin, Biden döneminde de devam ettirildiğini ve  bunu alüminyum ürün projelerine 6-7 milyar doların yönelmesini  sağladığını vurguladı.

Rapora göre bu yatırımlar 4 bin 500 ek istihdam ve 1,1 milyon tondan fazla  ek üretim kapasitesi sağladı.