Trump'tan piyasaları rahatlatan açıklama: Devredeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonuçları onaylanınca görevi Biden'e devredeceğini açıkladı.

Trump'ın seçim sonuçlarına ilişkin itirazlarını uzatarak ABD'de başkanlık devri konusunda belirsizlik oluşmasına neden olabileceği endişeleri bulunuyordu.



Trump, "Eğer resmi seçim sonuçları Bidren'ın kazandığını resmi olarak ortaya koyarsa elbette görevi devredeceğim" ifadelerini kullandı. Amerikan başkanı bununla birlikte seçimin hileli olduğunu ve asıl kazananın kendi olduğu yönündeki iddiasını da tekrarladı.