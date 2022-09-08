Truss: Enerji fiyat sınırı enflasyonu 5 puan düşürecek

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, enerji fiyatlarının sınırlanmasına, enerji krizinin etkilerinin hafifletilmesine ve bir finansal çöküşün önüne geçilmesine ilişkin planını bugün parlamentoda açıkladı.

Açıklanan plan 1 Ekim'den başlayarak 2 yıl süre ile hane halklarının yılda 2500 GBP'den daha fazla enerji faturası ödememelerini, enerji şirketlerine 40 milyar GBP'ye varan ekstra likidite desteği sağlanmasını içeriyor.

Truss yaptığı açıklamada, işletmeleri de enerji faturaları karşısında destekleyeceklerini vurgulayan Truss, işletmeler için desteğin ilk etapta 6 ay süre ile uygulanacağını belirtti.

Enerji şirketlerinin elde ettikleri yüksek karların vergilendirilmesi çağrılarına uymayacaklarını da anlatan Truss, böyle bir verginin yurt içinde enerji arzının geliştirilmesini baltalayacağını savundu.

Truss konuşmasında, "Şimdi cesur olma zamanı, enerji krizinin üstesinden bedel ödemeden gelinmesini sağlayacak bir seçenek yok" ifadelerini de kullandı.