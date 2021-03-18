Tüketiminin artması Çin’de demir vadeli işlemleri yükseltti

Çin'de demirli metal vadeli işlemleri, sanayi metallerinin artan tüketiminin desteği ile arttı. Bunun yanında çelik üretiminin kısılmasına yönelik endişeler de ayrıca fiyatları destekledi.

Bir analist değerlendirmesinde bu hafta stokların düşmesine atıfta bulunarak, çelik ürünleri stoklarının dönüm noktasında olduğunun ve tüketim talebinin yükseldiğinin göründüğünü belirtti.

Ayrıca sıfır karbon ve üretim kısılması konusunda piyasasının konuşmalarının fiyatları desteklediği ifade edildi.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Mayıs vadeli inşaat demiri TSİ 06.30'da yüzde 1,3 artarak ton başına 4.799 yuandan (739 dolar), sıcak haddelenmiş bobin yüzde ton başına 1,1 artarak 5.004 yuandan işlem gördü. Paslanmaz çelik ise yatay seyretti.

Dalian Emtia Borsası'nda vadeli demir cevheri yüzde 2,1 artarak 1.086 yuana çıktı.

Analistler, karbon emisyonu kontrolü ve genel ham çelik üretim kısıtlama planının demir cevheri fiyatlarını düşürebileceği konusunda uyarıda bulundu.