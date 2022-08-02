Turizmde zorluklara rağmen toparlanma güçlü

Uluslararası turizm aktivitesi dünyanın pek çok bölgesinde hız kazanırken, turistler tarafından yapılan harcamalar ve ülkelerin turizm gelirleri de sektörde yaşanan toparlanmayla tutarlı olarak artıyor. UNWTO Dünya Turizm Barometresi'nde, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülkenin, turizm geliri bakımından pandemi öncesi seviyelere ulaştığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’ne (UNWTO) göre, dünya genelinde turizm artan önemli ekonomik ve jeopolitik zorluklara rağmen güçlü bir toparlanma sergiliyor. UNWTO tarafından dün yayınlanan Dünya Turizm Barometresi'ne göre, uluslararası turizm 2022'nin ilk beş ayında, yaklaşık 250 milyon uluslararası varışın kaydedildiği güçlü bir toparlanma gerçekleştirdi. Ocak-Mayıs 2021 döneminde bu sayı 77 milyon civarındaydı. Bu durum sektörün pandemi öncesi 2019 seviyelerinin neredeyse yarısının yakalandığı anlamına geliyor.

Avrupa, 2021'in ilk beş ayında olduğundan dört kat daha fazla uluslararası varış karşıladı. Bölge, yoğun bir Paskalya dönemi yaşanan Nisan ayında özellikle güçlü bir performans gösterdi ve %458’lik bir gelen yolcu artışı görüldü. Dünya Turizm Barometresi verilerine göre, Amerika'ya gelenler iki katından fazla artarken diğer bölgelerde de iyileşme görülüyor. Orta Doğu'da %157 ve Afrika'da %156’lık bir artış görülse de rakamlar 2019’daki seviyelerin hala epey altında kaldı. Asya ve Pasifik’te ise varışlar 2019’daki seviyelerin %90 altında olsa da, geçen yıla göre ikiye katlandı. Kısıtlamaların hafifletilmesi gelen yolcu sayılarına da yansıdı ve özellikle nisan ve mayıs aylarına ait rakamlarda kendini gösterdi.

Yılın geri kalanına dikkat

UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili turizmin canlanmasının dünyanın birçok yerinde hız kazandığını ve turizm sektörünün yoluna çıkan zorlukların üstesinden geldiğini söyledi. Raporda görüşlerine yer verilen Pololikashvili rehavete kapılmamak gerektiğine de dikkati çekerek, 2022'nin geri kalanında sektörü etkileyebilecek ekonomik ters rüzgârlar ve jeopolitik zorluklar yaşanabileceği konusunda uyardı.

İşletme ve işgücü zorlukları

Bununla birlikte, beklenenden daha güçlü talep, önemli işletme ve işgücü sorunları yaratırken, Ukrayna'daki savaş, artan enflasyon ve faiz oranları ile küresel ekonomiye ilişkin yavaşlama endişeleri toparlanma için risk oluşturuyor. Raporda, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) kısa süre önce bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ettiği de hatırlatılıyor.

Türkiye dahil pek çok ülke pandemi öncesi gelir düzeyini yakaladı

Turistler tarafından yapılan harcamalar ve ülkelerin turizm gelirleri de sektörde yaşanan toparlanmayla tutarlı olarak artıyor. Fransa, Almanya, İtalya ve ABD'den giden turistler tarafından yapılan harcamalar pandemi öncesi seviyelerin %70 ila %85'ine ulaşmış bulunuyor. Hindistan, Suudi Arabistan ve Katar'lı turistlerin harcamaları ise 2019 seviyelerini aşmış durumda. Uluslararası turizm gelirleri açısından ise, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu pek çok ülkenin pandemi öncesi seviyelere ulaştığı görüldü. Moldova Cumhuriyeti, Sırbistan, Seyşeller, Romanya, Kuzey Makedonya, Saint Lucia, Bosna Hersek, Arnavutluk, Pakistan, Sudan, Türkiye, Bangladeş, El Salvador, Meksika, Hırvatistan ve Portekiz’in pandemi öncesi gelir seviyelerine tamamen kavuştuğu belirtiliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2022'nin ilk 6 ayında turizm geliri 14,2 milyar dolar oldu. Bu tutar pandemi öncesinde 2019 yılının ilk 6 ayında elde edilen turizm gelirini yüzde 12,4 aşıyor. 2019'un ilk 6 ayındaki turizm geliri 12,6 milyar dolardı. Turizm geliri 2020'nin ilk 6 ayında 4,1 milyar dolar ve 2021'in ilk 6 ayında ise 5,5 milyar dolar olmuştu.