Uber, ilk kez kâr açıkladı

Uber hem araç paylaşımı hem de yemek teslimatı servislerinin güçlü bir çeyrek geçirmesiyle dün on yıldan sonra ilk kez çeyrek dönem faaliyet kârı elde etti.

Geçen yıl üçüncü çeyrekte 625 milyon dolar zarar eden Uber bu yıl üçüncü çeyrekte 8 milyon dolar faaliyet kârı elde etti.

Şirket dördüncü çeyrekte 25-75 milyon dolar arası kâr tahmininde bulunurken, bu tahmin 114 milyon dolar olan Wall Street beklentilerinin altında kaldı.

Şirket yöneticileri salgından sonra şoför sıkıntısı çektiği endişelerini yatıştırmaya çalıştırdı. Analist toplantısında salgın sonrasında şoförleri tekrar çalışmaya özendirmek için yapılan harcamaların büyük oranda azaldığı ifade edildi.

Ancak Uber'in Çinli araç paylaşım firması Didi'de sahip olduğu hisselerinin ciddi şekilde değer kaybetmesiyle şirket bu çeyrekte 2.4 milyar dolar zarar etti.

Şirketin dün ekside kapanan hisseleri kapanış sonrası işlemlerde toparlanarak yüzde 1 yükseldi.