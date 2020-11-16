UBS: Biden'in ticaret politikasının daha istikrarlı olmasını bekliyoruz

UBS Global Wealth Management, Biden'in göreve gelmesi ile birlikte ABD yönetiminin daha uzlaştırıcı ve çok taraflı ticaret yaklaşımı içinde olmasını beklediklerini söyledi.



Şirket'irn baş yatırım yetkilisi Mark Haefele yaptığı açıklamada, Biden'in sergileyeceği yaklaşım ile Trump dönemindeki piyasa istikrarsızlığının en büyük kaynağını azaltacağını savundu.



"Seçilmiş Başkan Biden'in yaklaşımı ve dili büyük olasılıkla çok daha işbirlikçi ve hedefli olacak" diye konuşan Haefele, Biden'in bir ticaret politikası aracı olarak tarifeleri kullanmak konusunda daha as istekli olabileceğini de belirterek, "Biden sınır ötesi konuları çözmekte daha küreselci bir yaklaşım içinde olması daha büyük olasılık gibi görünüyor. Tarifeleri artırmadığı sürece, kısa vadede ciddi negatif ekonomik etki beklemek için çok az neden var" değerlendirmesini yaptı.