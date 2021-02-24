UBS, küresel hisselerde yeni bir rotasyon bekliyor

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi UBS Group'a göre, sıkılaşan finansal koşullar ikinci çeyrekte küresel piyasalarda bir "faz değişikliğine" yol açacak ve bu da daha düşük genel getiri sağlayacak ve değeri düşük hisse alımları yerine sürdürülebilir büyüme vaad eden hisseler tercih edecek.

Stratejistler, likidite güdümlü bir piyasadan büyüme ve kazanç temelli bir pazara geçişin enflasyon coşkusunun zirveye çıkacağı ve Federal Reserve desteğinin herhangi bir azalmasından önce geleceğini yazdı. Bu rejim değişikliğinin, reel faiz oranlarında ve kredi marjlarında bir düşüşle işaretleneceğini ve bu da likiditenin "yelkenleri şişiren rüzgarı" nın sona erdiğini işaret edeceğini söylediler.

Strateji uzmanları, "Bu değişiklikler büyük bir gerileme anlamına gelmese de piyasadaki hızlı artışların doğasında önemli bir değişiklik yaratıyor. Likidite rüzgarları, piyasa kazançlarına en büyük katkı sağlayan unsur oldu" yorumunu yaptılar.

Kaynak: Matriks