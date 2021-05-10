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UBS, varlıklı müşterilerine kripto para hizmeti sunmayı değerlendiriyor

UBS, varlıklı müşterilerine kripto para hizmeti seçenekleri sunmayı değerlendiriyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dünyanın en büyük yatırım kuruluşları arasında yer alan İsviçreli UBS,  varlıklı müşterilerine dijital paralara yatırım imkanı sunmak için  seçenekleri araştırıyor.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, UBS, kripto paralardaki volatilite nedeniyle büyük yatırımcıların  portföylerinin yalnızca küçük bir miktarı ile kripto yatırımlarına  imkan tanımayı düşünüyor.

Habere göre UBS'in değerlendirdiği seçenekler arasında yatırımların 3. taraf bir yatırım aracı üzerinden gerçekleştirilmesi de yer  alıyor.

Aralarından Goldman Sachs ve Morgan Stanley'in de yer aldığı büyük  yatırım bankaları da daha önce kripto para yatırım hizmetlerine  olanak tanıyan düzenlemeler yapmışlardı.