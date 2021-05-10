UBS, varlıklı müşterilerine kripto para hizmeti sunmayı değerlendiriyor

Dünyanın en büyük yatırım kuruluşları arasında yer alan İsviçreli UBS, varlıklı müşterilerine dijital paralara yatırım imkanı sunmak için seçenekleri araştırıyor.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, UBS, kripto paralardaki volatilite nedeniyle büyük yatırımcıların portföylerinin yalnızca küçük bir miktarı ile kripto yatırımlarına imkan tanımayı düşünüyor.

Habere göre UBS'in değerlendirdiği seçenekler arasında yatırımların 3. taraf bir yatırım aracı üzerinden gerçekleştirilmesi de yer alıyor.

Aralarından Goldman Sachs ve Morgan Stanley'in de yer aldığı büyük yatırım bankaları da daha önce kripto para yatırım hizmetlerine olanak tanıyan düzenlemeler yapmışlardı.