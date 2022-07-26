UBS'in kârı beklentilerin altında kaldı

İsviçre'nin en büyük bankası UBS'in hissedarlara dağıtılabilir net kâr analist beklentilerinin altında kaldı.

UBS, 2022 yılının ikinci çeyreğinde 2 milyar 108 milyon dolar net kâr elde etti. Analistler ise 2,4 milyar dolar kâr bekliyorlardı.

Net kâr geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5 arttı. İlk çeyrekte net kâr 2 milyar 136 milyon dolar olmuştu.

İkinci çeyrekte toplam gelirler geçen yılın aynı döneminde 8 milyar 897 milyon dolardan 8 milyar 917 milyon dolara indi.

CET1 sermaye yeterlilik oranı 2021 ikinci çeyrekteki yüzde 14,5'ten yüzde 14,2'ye geriledi.

Yatırım bankacılığı gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azalarak 2 milyar 94 milyon dolar oldu.

UBC CEO'su Ralph Hamers yaptığı değerlendirmede, "İkinci çeyrek yatırımcılar için son 10 yılın en zorlu dönemlerinden biri oldu. Enflasyonu yüksek seyretmeye devam etti ve Ukrayna'da savaş sürdü, Asya'da sıkı COVID politikaları uygulanıyor. Bu belirsizlik döneminde müşterilerimiz bizim piyasaları ve yatırımları uzun vade için yönlendirmede güçlü ekositemimize güvendiler" dedi.