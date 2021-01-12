UBS'ten negatif faiz kararı

UBS Küresel Varlık Yönetimi, hesabında 250 bin İsviçre frangı ya da 250 bin euro üzerinde bakiyesi bulunan müşterilerine sırasıyla yüzde 0,75 ve yüzde 0,6 oranlarında negatif faiz uygulayacağını açıkladı.

UBS’den yapılan açıklamada, “Gelecek yıllarda da negatif faizle mücadele edecek olduğumuz gerçeği giderek daha açık bir hale geliyor. Bu yüzden saklama ücretlerinde eşik 2 milyon İsviçre frangından aşağı çekildi” denildi.

Banka ayrıca müşterilerinin banka ile yaptığı mortgage ve yatırımlarda da negatif faiz uygulamasına geçmeyi planladığını ve söz konusu hesaplar için muafiyet eşiğini 1 milyon İsviçre frangına kadar yükseltildiğini duyurdu.

UBS Başkanı Axel Lehmann, yapılan değişiklikten banka müşterilerinin yüzde 5’inden daha azının etkileneceğini açıkladı.

Diğer yandan, UBS, İsviçre’de bulunan 239 şubesinden 40’ını mart ayının sonuna dek kapatacağını ancak çalışanların işten çıkarılmayacağını duyurdu.