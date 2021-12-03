Ukrayna, IMF'den 699 milyon dolar kredi aldı
Ukrayna Merkez Bankası Başkanı Kirilo Şevçenko, Ukrayna'nın stand-by anlaşması kapsamında Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 699 milyon dolar kredi aldığını açıkladı.
AA
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Şevçenko, IMF ile stand-by anlaşması kapsamında ikinci kısım olan 699 milyon dolarlık krediyi aldıklarını ifade etti.
IMF Haziran 2020'de COVID-19 salgınının etkileriyle başa çıkabilmesi için Ukrayna'ya 18 aylık stand-by programı kapsamında 5 milyar dolar kredi desteği sağlayacağını açıklamıştı.
Ukrayna, anlaşma kapsamında kredinin 2,1 milyar dolarlık ilk kısmını haziranda almıştı.
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