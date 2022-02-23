Ukrayna krizi, Rus milyarderlerin 32 milyar dolarını eritti

Rusya'nın en zengin isimleri, Ukrayna krizinin tırmanmasının etkisiyle bu yıl 32 milyar dolar kaybettiler. Bloomberg tarafından yapılan hesaplamaya göre 23 Rus milyarderin 2021 sonunda 375 milyar dolar olan toplam servetleri 343 milyar dolara geriledi.

Servetleri en çok düşen isimlerin başında yer alan Novatek'in hissedarı Leonid Mikhelson'un serveti bu yıl 6,2 milyar dolar azaldı.

Lukoil Başkanı Vegit Alekperov'un serveti 3,5 milyar dolar düştü.