Ukrayna ve Fransa arasında 1,3 milyar euroluk anlaşma

Ukrayna ve Fransa arasında toplam değeri 1,3 milyar euroyu aşkın anlaşmalar imzaladı. Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, iki ülkenin 4 taslak anlaşma imzaladığını duyurdu.

Anlaşmalar kapsamında 900 milyon euro tutarında 130 elektrikli lokomotif ve 300 milyon euro tutarında 370 yürüyen merdiven alınacağını açıklayan Şmıgal, ayrıca Kiev ile Lugansk bölgelerinde su altyapı projelerinin hayata geçirileceğini kaydetti.

Anlaşmalar Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire'in Kiev ziyareti kapsamında imzalandı.