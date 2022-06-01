Ukrayna'nın buğday üretiminde yüzde 42 düşüş bekleniyor

Ukrayna Tahıl Tüccarları Birliği'nin (UGA) tahnminlerine göre 2021 yılında yılında 33 milyon ton olan buğday üretimi 2022 yılında 19,2 milyon tona gerileyecek.

Mısır üretiminin 37,6 milyon tondan 26,1 milyon tona inmesini bekleyen UGA, arpa üretiminin de 10,1 milyon tondan 6,6 milyon tona düşebileceğini vurguladı.

UGA, Ukrayna'nın bu yıl 10 milyon ton buğday ve 15 milyon ton mısır ihrac edebilmesini bekliyor.

Savaş öncesinde Ukrayna ayda 6 milyon tona varan tahıl ihracatı gerçekleştiriyordu.