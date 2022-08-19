Ukrayna'nın tahıl ihracatı yarıdan fazla düştü

Ukrayna'nın tahıl ihracatı, 1 Temmuz'da başlayan 2022/23 sezonunun ilk iki ayında geçen yıla göre yüzde 51.6 düşüşle 2.99 milyon tona geriledi.

Tarım bakanlığının verilerine göre, Ukrayna'nın geçen yıl 30 Haziran'da biten 2021/22 sezonundaki tahıl ihracatı, güçlü talebin etkisiyle %8.5 artışla 48.5 milyon tona çıkmıştı. Ancak 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle, tahıl üretimi ve ihracatı zorlaştı.

Savaş nedeniyle Karadeniz'deki tahıl sevkiyat limanları bloke edilen Ukrayna, Temmuz sonunda Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in aracılığında Rusya ile yaptığı bir anlaşma kapsamında Karadeniz'deki üç limanından sevkiyat yapabilmeye başladı.

Bakanlığın açıklamasına göre, 2022/23 sezonunda şu ana kadar 1.94 milyon ton mısır, 783,000 ton buğday ve 257,000 arpa ihraç edildi.