Ukrayna'ya 1.5 milyar dolarlık yeni yardım hazırlığı

Dünya Bankası, savaştan zarar gören Ukrayna'ya 1.5 milyar dolarlık yeni yardım paketi hazırlıyor.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ın açıklamasına göre, yardım pakedi, kalkınma fonunun yoksul ülkelere ayırdığı 1 milyar dolarlık ödemesini de kapsayacak.

Varşova'da konuşan Malpass, söz konusu yardım paketinin Uluslararası Kalkınma Birliği'nin dün kabul ettiği 1 milyar dolarlık yardım fonu ve Ukrayna'nın komşusu Moldova'nın 100 milyon dolarlık ödemesi sayesinde mümkün hale geldiğini açıkladı.

Malpass, bankanın yardımının Ukrayna'ya hastane çalışanlarının maaş ödemeleri, emeklilik maaşları ve sosyal programlar gibi kritik hizmetler için sağlandığını belirtti.

Dünya Bankası geçen ay yaklaşık 923 milyon dolarlık yardım paketini onaylamıştı.