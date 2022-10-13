Uluslararası Enerji Ajansı'ndan resesyon uyarısı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) OPEC+ petrol üreticileri grubunun geçen hafta üretimi kısma kararı almasının petrol fiyatlarının artmasına neden olduğunu ve küresel ekonomiyi resesyona sürükleyebileceğini açıkladı.

IEA, "Ekonominin gittikçe kötüye gitmesi ve OPEC+ grubunun üretimi kısma planının fiyatlarda artışı tetiklemesi küresel petrol talebini yavaşlatıyor. Devam eden enflasyon baskıları ve faiz artırımlarının ekonomiye zarar vermeye devam ettiği bir ortamda, artan petrol fiyatları zaten resesyona girmenin eşğinde olan küresel ekonomi için kırılma noktası teşkil edebilir" dedi.

IEA, 2023 için petrol talebi büyüme beklentisini günlük 470,000 varil azaltarak 1.7 milyon varile düşürürken, 2022 için 60,000 varil azaltarak 1.9 milyon varile düşürdü.