Uluslararası Ödemeler Bankası: Resesyonu bile göze alın, sıkılaşmada agresifleşin

Hilal SARI

Merkez bankaları arasındaki işlemlere aracılık eden Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), küresel ekonominin en büyük oyuncularının “yüksek enflasyon tuzağına” düşmeye çok yakın olduğu konusunda uyardı ve dünya genelindeki merkez bankalarına “enflasyonla mücadele için daha agresif adımlar atmaları” çağrısı yaptı.

G7 liderlerinin Almanya’da bir araya geldiği zirve sırasında yıllık raporunu yayınlayan önemli finans otoritesi, merkez bankalarının “kısa vadeli sorunları, hatta resesyonu bile tetiklemekten çekinmemesi gerektiği” tavsiyesini veren finans otoritesi, daha kalıcı bir yüksek enflasyon dönemine girilmesini engellemek için merkez bankalarının enflasyonla mücadelede agresifl eşmesi gerektiğini söyledi.

Birçok merkez bankasının hızlı bir şekilde faiz artırmaya başladığını belirten BIS, yine de şimdiye kadar atılan adımların yeterli olmadığı görüşünde.

BIS, raporunda “Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle yüksek emtia fiyatlarından, tedarik darboğazlarına ve ham madde kıtlıklarına, tabiatı gereği stagflasyonel bir şokun küresel ekonomiyi vurduğunu” söyledi. Enflasyonu yüzde 5’in üzerinde olan gelişmiş ülkelerin tüm gelişmiş ülkeler içindeki payının yüzde 80’in üzerine çıktığını belirten BIS, gelişmekte olan ekonomilerde ise bu oranın yüzde 60’ların üzerinde olduğunu belirtiyor. Bir kırılma noktasına yaklaşılıyor olabileceğine dikkat çeken BIS, enflasyonun kontrolden çıkabileceğini ve bunun çok köklü bir değişiklik olacağını belirtiyor.

Goldman: Sıkılaşma şirket kârlarını vurmaya başlıyor

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Fed’in öncülük ettiği sıkılaşma sürecinin şirket kârlarını vurmaya başladığını söylüyor ve ekliyor, "En riskli sektörler tüketici ürünleri ve otomotiv sektörü." Bankanın stratejistlerinin cuma günü yayınladığı analizde Mayısta perakende satışlarda yaşanan düşüşün önemli bir işaret olduğu tüketici ürünleri ve otomotiv sektörlerindeki hisseler için bir risk niteliği taşıdığı da kaydedildi. Otomotivde sektör satışlarının 2023’te yüzde 13 yükseleceği beklentisi ise bankaya göre “çok Polyannacı” bir öngörü.

Hedge fonlar hissede çalkantıya hazırlanıyor

Enflasyonun ve sıkılaşma sürecinin talep tarafını zedelemeye başlayacağı öngörüleri, hedge fonları da harekete geçirdi. Financial Times’da yer alan bir habere göre Morgan Stanley yayınladığı müşteri notunda hedge fonların portföylerindeki hisselerin toplamdaki payının 2010’dan bu yana en düşük düzeylere gerilediğini bildirdi. Bu da uzmanlara göre hedge fonların hisse piyasalarında bir çalkantıya hazırlandığına işaret ediyor. Ünlü hedge fon yöneticileri hisselerde kısa pozisyonlar almaya başladı.