UNCTAD: Sağlık krizi ile küresel ekonomi bu yıl yüzde 4,3 daralır

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından hazırlanan raporda, küresel ekonominin bu yıl yaşanmakta olan sağlık krizi nedeniyle 2020 yılını yüzde 4,3 daralma ile kapatacağı tahmin edildi.

Kuruluşun salgının ekonomiye etkilerini kapsamlı olarak ele aldığı değerlendirmede, eşizsizlikler ve kırıganlıkların sürdürülebilir kalkınma ve yoksulluğun azaltılması gibi hedeflere ulaşmayı da zorlaştıracağı yorumunda bulunuldu.

Raporda, küresel üretim ağlarının yeniden ayarlanmasının gerekeceği bir ticaret ve kalkınma gelişimi yol haritası da ortaya kondu. Kuruluş, ayrıca aşının ekonomik hasarları ortadan kaldırmayacağı uyarısında bulundu. Pandemi etkisini özellikle yoksul kesimler üzerinde uzun süre hissedileceğini kaydetti.