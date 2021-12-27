UniCredit Başkanı Padoan: Bankacılık birleşmeleri Avrupa'da büyümeyi hedeflemeli

Pandemi sonrasında bankacılık sektöründe birleşme ve satın alma potansiyellerine ilişkin La Stampa'dan gelen soruyu yanıtlayan UniCredit Başkanı Pier Carlo Padoan, pandemi sonrası durumunu bankacılık sektöründe konsolidasyon için bir teşvik olmasını beklediğini ifade etti.

Padoan, "Bankaların daha yurt içine odaklı hale gelmelerine imkan vermemeliyiz, bankaların daha Avrupalı olmalarını desteklemeliyiz. Gerçekleşmesi en olası olan olmasa da, bankaların daha İtalya'ya konsantre oldukları ve daha az sınır ötesi birleşme-satın almanın yaşanacağı bir senaryo var. Böyle bir durum Avrupa Bankacılık Birliği'ne aykırı olur" diye konuştu.