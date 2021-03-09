Ünlü yatırımcı Mobius: Türk ekonomisi daha iyiye gidecek

İMAM GÜNEŞ

Bu yıl ‘Belirsizlik Çağında Yaşamak’ ana teması ile düzenlenen, 43 devletten bakan, büyükelçi, konsolos ve iş insanını İstanbul’da bir araya getiren 11’inci Boğaziçi Zirvesi, dün yapılan panellerle tamamlandı. Ünlü yatırımcı Mark Mobius, Afganistan İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanı Masooma Khawari ve İGA CEO’su Kadri Samsunlu gibi isimlerin katıldığı zirvede, yeni dünya düzeninde ele alınabilecek başlıklar masaya yatırıldı.

Türkiye iyiye gidecek

Zirvede konuşan Mobius Capital Partners LLP'nin Kurucusu Mark Mobius, ekonomik açısından geçen yılın başlarından itibaren çok sıkıntılı bir durum yaşandığını, bu senenin çok daha iyi olacağını düşündüğünü söyledi. Pek çok ülkenin iyileşme sürecinde olduğunu kaydeden Mobius, “Türkiye’de de aynı durumu gözlemliyorum. Geçen seneye göre çok daha iyi durumda. Daha da iyiye gideceğini düşünüyorum” dedi.

Türkiye’nin Çin’e, Kore’ye, Tayvan’a, Güney Afrika’ya, Brezilya’ya, Hindistan’a para yatırmaya devam ettiğini dile getiren Mobius, “Şu anda en büyük holdingler Hindistan’da yatırım yapmaya devam ediyorlar. Burada iyi bir şirkete yatırım yapmak çok önemli. İnsanlara önerim hayalleriniz bulutların üstünde olsa bile ayaklarınız yere basmalı. Bulutların üstünde ileriyi görebilir, tahminlerde bulunabilirsiniz ama ayaklarınız yere bastığınızda daha sağlam olursunuz ve şirketinizin mali durumunu daha iyi kontrol edebilirsiniz” diye konuştu.

Kaybedenler, kazananlar...

Para kaybedilen şirketlere yatırım yapmayı sevmediğini kaydeden Mobius, şöyle konuştu: “Tesla gibi para kaybediyor olursak bu durum aynı zamanda pek çok kişiye de para kazandırıyor olacak. Tesla’nın stokları otomatik olarak artıyor. Bu durum da stokların neden aşağıya doğru iniyor sorusunu karşımıza çıkarıyor. Kripto ve Bitcoin değerleri öncü bir değer olarak görebiliriz. Borsanın ne olup bittiği konusunda bizi bilgilendiriyor. Bu durum aslında şirketlerin para kaybedip kaybetmediğini gösteriyor. O nedenle kripto dünyasına daha yakından bakmak lazım. Aslında düzeltme yapılsa dahi ya da pusula geriye doğru düşse dahi stok pazarda iyi para kazanılacaktır. Çünkü burada önemli bir yatırım fırsatı var.”

Ekonomide dijitalleşme

Sosyal Etki ve Dijitalizasyon başlıklı panelde konuşan Afganistan İletişim ve Bilgi Teknolojisi Bakanı Masooma Khawari ise çağın şartları ve gereksinimlerinden dolayı toplumların makineleşen bir yaşama doğru hızla ilerlediğine dikkat çekti. İnsan yaşamına dayatılan teknolojinin başta Afganistan gibi gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm devletlerin dijital yönetime yönelme ihtiyacını artırdığının altını çizen Khawari, şunları söyledi:

“Salgın döneminde sosyal medya kanalları sadece bilgilendirme için kullanılmadı. Aynı zamanda dünyadaki bilim insanları arasında işbirliğini artırmak için de iyi bir araç haline geldi. Korona sonrası dönemde ilklerden biri, ticari aktörlerin ekonomide dijitalleşme ve sanal pazarlama uygulamalarına daha fazla aşina olmaları olacak. İkinci planda ise işçi ve işveren ilişkileri ile çalışma şekillerindeki değişiklikler yer alıyor. Süreçlerin dijitalleşmesi, bir ülkenin güvenlik ve bilgi sistemlerini ekonomisini ve altyapısını basitleştirebilir. Vatandaşlara kamu hizmetinin sunumunu iyileştirebilir. Dijital dönüşümünün sosyal refah üzerindeki önemli etkileri arasında yaşam kalitesinin artırılması, eşitlik duygusu, toplumun tüm üyeleri için temel hizmetlere erişim kolaylaştırılması, sürdürülebilir kalkınma, sağlıklı, temiz ve uygun maliyetli enerjik büyümeden bahsedilebilir.”

Kargo merkezine dönüşüm

Kargo fiyatlarının havayolları açısından da ciddi anlamda arttığını söyleyen İGA CEO’su Kadri Samsunlu da hava kargo ile ilgili açıklamalarda bulundu. Samsunlu “Bunun bir başka sebebi ise talep bu dönemde e ticaret ile ciddi anlamda yükseldi.

Bu da hava yollarının yük miktarlarını belli ölçüde artırdı. Biz deniz tarafında gördüğümüz trendin aynısını hava yolunda da görüyoruz. Bugün kargo açısından Türkiye’nin ciddi anlamda bir gücü bulunmakta. Bu oyunda İstanbul’u, İstanbul Havalimanı’nı bir kargo merkezi haline getirmek istiyoruz. Önümüzdeki fazlarda yeni kargo alanları ve yeni destek bölgeleri yaratmak üzere bir master planımız var. Bunu hayata geçirdiğimizde dünyadaki artan dış ticaretin de etkisiyle ciddi bir hacmi havalimanımız ve çevresinde elleçleyeceğiz” dedi.

İş dünyası temsilcileri, yeni dünya düzeninin reçetesini çıkardı

TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş: Elektrikli araç markalarının hisse değerlerinin yükseldiği kesinlikle doğru. İnsanların şu an satın aldıkları şey gelecek. Klasik yaklaşımla olan üretim bir taraftan devam ederken bir taraftan da yeni oyuncularla yolumuza bakmalıyız. Günümüz dünyasında artık sadece liderlerin değil, herkesin iş birliği içerisinde çalışması gerekiyor. Dürüstlük inanılmaz önemli. Aynı şekilde insanların yüreklerine dokunabilmek de çok önemli.

Tuborg CEO’su Damla Birol: Pandemi, dijital iletişime alışkın bir şirket olsak da bizim için zorlayıcı bir durum oldu. Bir vakanın olduğu esnada bile toplantılarımız iptal edildi. İş dünyası Türkiye’de duruma çok hızlı adapte oldu. Bana göre şu an konuşmaktansa dinleme zamanı. Ekosisteminizi dinlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Bu dönemde şirketlerin temel dengelerini korumak büyük bir başarı.

Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur: Üretim modelleri ciddi anlamda değişti. Eğer gerçekten değişim istiyorsak bunun kısa vadede olması gerekiyor. Eğer gerçekten farklı ve kaliteli bir ürün oluşturmazsanız, daha da önemlisi iyi bir imaj oluşturmazsanız başarısız olursunuz.

Çalışanlarınızın, müşterilerinizin kalplerine dokunmanız gerekiyor. Aksi halde müşterileriniz sizi tercih etmeyecektir. Ekonomik açıdan bir değer yaratmak artık tek başına yeterli değil.