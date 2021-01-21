"Vaka artışı devam ederse ECB harekete geçecek"

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi’nin büyümesini çevreleyen risklerin azaldığını ancak aşağı yönlü görünüme devam ettiğini söyledi.

Lagarde, ECB'nin faiz oranlarında bir değişikliğe gitmediğini ancak COVID-19 vakalarındaki artışın devam etmesi durumunda harekete geçmeye hazır olduğunu ifade etti.

Küresel ekonomide iyileşme beklentileri, Brexit sonrası ticaret anlaşması ve COVID-19 aşılarının cesaret verici olduğunu belirten Lagarde, devam eden COVID-19 salgınının büyüme önünde bir engel olmaya devam ettiğini açıkladı.

Euro Bölgesi ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde, özellikle salgının hizmet sektörü üzerindeki baskısı nedeniyle, daralacağını tahmin eden Lagarde, aşı konusunda belirsizlikler yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

ECB’den yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedefine doğru hareket etmesini sağlamak için uygun gördüğü tüm araçlarını ayarlamaya hazır olmaya devam ediyor" denildi.



Mevcut durumun ciddiyetini korumasına rağmen ECB büyüme tahminlerini 2021 yılı için yüzde 3,9 ve 2022 yılı için yüzde 2,1’de sabit tuttu.