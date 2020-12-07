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Venezuela'da 2020 enflasyonu yüzde 3 binin üzerinde

Venezuela’da Ulusal Meclis verilerine göre kasım ayı enflasyonu  yüzde 65,7 olurken, yıllık enflasyon yüzde 3 binin üzerinde.

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Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere  göre,  kasım ayı enflasyonu 65,7 olan Venezuela’da geçtiğimiz ay en fazla zamlanan başlıklar arasında yüzde 232,8  ile rekreatif etkinlikler, yüzde 171,4 ile iletişim ücretleri, yüzde  107,3 ile konut ve yüzde 44’le gıda fiyatları yer alıyor.

Ulusal Meclis Finans Komisyonu’nun yayımladığı raporda, kasım ayı  enflasyonunun temel nedeni olarak döviz kurlarındaki artış  gösteriliyor. Geçtiğimiz ay başında 512 bin bolivardan işlem gören dolar, ay sonunda 1 milyon bandını aşmış ve böylece ulusal para  bolivar 26 günde yüzde 51 değer kaybetmişti.

Ekonomist Luis Crespo, VOA Türkçe’ye verdiği röportajda bu yıl  toplam enflasyonun yüzde 3.045,92’ye ulaştığını ve Venezuela’da  yaşanan hiperenflasyonun temel nedenleri arasında parasal genişlemenin  ve döviz piyasasındaki çarpıklıkların olduğunu belirtti.

 