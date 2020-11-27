Venezuela’da dolar 1 milyon Bolivarı aştı

Amerikanın Sesi Radyosunun internet sitesinde yer alan habere göre, Kasım başında 512 bin bolivardan işlem gören doların 1 milyon bandını aşması, Venezuela para birimi bolivarın kasım ayında dolar karşısında yüzde 50’den fazla değer kaybettiği anlamına geliyor.

Venezuela Merkez Bankası verilerine göre, bolivar sadece geçen hafta geçen hafta dolar karşısında yüzde 14,75 değer kaybetmişti.