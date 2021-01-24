“Verim eğrisi mantıklı bir araç değil”
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Olli Kahn, verim eğrisinin Euro Bölgesi’nde finansal durumu geliştirmek için mantıklı bir araç olmadığını söyledi.
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Euro Bölgesi’nin 19 üyesinin farklı verim eğrileri olduğuna işaret eden ECB Yönetim Kurulu Üyesi Olli Kahn, verim eğrisinin finansal durumu iyileştirmede mantıklı bir araç olmadığını söyledi.
Rehn, ECB’nin ideal finansman koşullarını kararlaştırmak üzerinde çalıştığını ve bankanın, haneler ve işletmelerin faaliyet gösterebilmeleri için söz konusu ideal koşulları sürdürmeyi öğrenmesi gerektiğini ifade etti.