Villeroy: Borçların silinmesi çok tehlikeli

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim kurulu üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy, borç silinmesinin değerlendirilmesinin bile tehlikeli oldğunu savunarak, "Fransa, birlşiek Krallık ile birlikte, hiç borç silmemiş olan bir kaç ülkeden biri. Bu yatırımcı güveni sağlayan elementlerden biri" dedi.

ECB, düşük enflasyon karşısında parasal genişleme politikası uyguladığına işaret eden Villeroy, bu hamlenin arkasındaki nedenleri, çok uyumlu bir para politikası, çok düşük faiz oranları ve geniş likidite olarak sıraladı.