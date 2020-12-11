Villeroy: ECB finansal koşulları en iyi hale getirmeye odaklandı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu üyesi ve Fransa Merkez Bankası Başkanı Francois Villeroy, ECB'nin son teşvik paketinde piyasaya likidite sağlamak yerine, finansal koşulları en iyi hale getirmeye odaklandığını açıkladı.

Paketin amacının her ay yatırım yapmak değil, sonuç almak olduğunu belirten Villeroy, yatırımların finansal koşullar kötüleştiğinde teşvik edileceğini söyledi.

ECB, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) 500 milyar euro daha artırarak, 1,85 trilyon euroya yükseltti.