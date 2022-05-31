Visco: ECB faiz oranlarını yavaş yavaş artırmalı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi ve İtaya MB Başkanı Ignazio Visco, ECB Yönetim Konseyi'nin faiz artırımlarına yaz aylarında başlaması ve faiz artırımlarının yavaş yavaş ilerlemesi gerektiğini söyledi.

İtalya MB'nin yıllık genel kurul toplantısında konuşan Visco, deflasyonun artık bir tehdit olmadığını ve pandeminin nihai talep üzerindeki etkisini ortadan kalktığı ortamda, ECB'nin artık negatif faiz oranlarını geride bırakması gerektiğini savundu.

Bununla birlikte ekonomik görünümün belirsiz olduğunu ve bunun ECB'nin faiz artırımlarında yavaş şekilde ilerlemesi gerektiğini ifade eden Visco, "Ekonomik görünümde belirsizlik dikkate alındığında, faizler yavaş yavaş yükseltilmeli" diye konuştu.

Varlık alımlarında esnekliğini ECB'nin pandemi döneminde piyasa gerilimlerine yanıt vermesinde önemli bir rol oynadığını anlatan Visco, "Varlık alımları bizim stratejimizin önemli bir elemanıydı" dedi.