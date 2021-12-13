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Volkswagen, Avrupa’da batarya üretim tesisi kuracak

Volkswagen, Almanya’nın Salzgitter şehrinde batarya üretimi için yaklaşık 2 milyar euro yatırımla tesis kuracak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, batarya hücresi üretimi için Avrupa’da tesis kuracağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, batarya üretimi için yaklaşık 2 milyar euro yatırım yapmayı planlanıyor.

Almanya’nın Salzgitter şehrinde kurulacak tesisin 2 bin 500 kişilik istihdam sağlayacağı ifade ediliyor.

Tesislerin tam lokasyonu 2022’nin ilk yarısında belirlenecek. Volkswagen 2030 yılına kadar Avrupa’da 2 batarya tesisi daha açmayı planlıyor.