Volkswagen yönetim kriziyle karşı karşıya

Dünyanın en fazla satış yapan araç üreticisi Volkswagen , şirket CEO'su Herbert Diess'in erken sözleşme uzatma talebiyle kendi reform çabalarına ilişkin güven oylaması yapılmasını diretmesiyle yönetim krizi riskine maruz kaldı.

Üç kaynağın dün Reuters'a yaptığı açıklamaya göre, birçok farklı marka altında otomobil ve tır üreten Alman şirket, genel müdür Diess'in kendi sözleşmesinin uzatılması talebini ele almak için İcra Komitesi'ni toplayacak. Diess'in görev süresi normalde 2023 sonunda bitiyordu.

2015 yılında BMW yönetiminden ayrılan Avusturyalı yönetici, Volkswagen'in (VW) yaşadığı dizel skandalından sonra 73 milyar euroluk (87 milyar dolar) elektrikli araç yatırım planı ile şirkette reform yapılmasına yardım etmişti.

Üç kaynağın açıklamasına göre, VW Yönetim Kurulu Başkanı Hans Dieter Poetsch tarafından yönetilen ve Wolfgang Porsche ve Hans Michel Piech gibi şirketin büyük hissederlarının ve işçi lideri Bernd Osterloh'un da bulunduğu denetim kurulu icra komitesi bugün toplanacak.

Analistlere göre Volkswagen komite toplantısı, işçi sendikası temsilcilerinin yönetim kurulundaki koltukların yarısını kontrol ettiği ve yerel siyasetçilerin %20'lik oy hakkına sahip oldukları şirkette reform yapmanın zorluklarına dikkat çekiyor.

Bernstein otomotiv analisti Arndt Ellinghorst dünkü analiz notunda, "Herhangi bir yanılsama olmamalıdır. Bu dönüşüm her daim çatışmaları da tetikleyecektir. Yeni bir CEO olsa da olmasa da, sorular hep aynı olacaktır. VW CEO'ları her zaman VW'nin büyük hissedarlarının ve Porsche ailesinin tam desteğini almaya ihtiyaç duyacaklardır" dedi.