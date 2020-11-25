Von Der Leyen: AB, anlaşmalı Brexit için tüm gücünü kullanacak

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Britanya ile Brexit sonrnası dönem için bir anlaşma olup olmayacağını söyleyebilecek durumda olmadığını, ancak bir anlaşmaya varılması için tüm güçlerini kullanacaklarını söyledi.



Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Von der Leyen, "Önümüzdeki günler belirleyici olacak. Avrupa Birliği, anmaşmasız senaryoya da iyi hazırlandı" dedi.



Britanya ile müzamerelerde yaratıcı olmaya hazır olduklarını da ifade eden Von der Leyen, "Önümüzde çok az bir zaman kaldı ve biz bir anlaşmaya varılması için gücümüz dahilinde her şeyi yapacağız" diye konuştu.