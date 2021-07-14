Von der Leyen: AB, içten yanmalı motorlu araçların üretimine son verilecek tarihi açıklayacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin tüm imalatçıların içten yanmalı motorlu araçların üretimine son vermeleri gereken kesin bir tarih açıklamayı planladığını söyledi.



Alman Sueddeutcshce Zeitung gazetesine konuşan Ursula von der Leyen, hali hazırda bir düzine kadar Avrupalı imalatçının içten yanmalı motorların üretimini 2028-2035 yılları arasında bitireceklerini açıkladıklarını, ancak hala üretimin sonlandırılması için yasal bir tarihe ihtiyaç olduğunu vurguladı.



Von der Leyen, "Tüm araçların sera gazı salınımı yapmama özelliğine sahip olmaları gereken, içtenr yanmalı motorların üretimini bitirecek bir nihai tarih belirleyeceğiz” dedi.



AB Komisyonu, 2050 yılına kadar sıfır emisyona ulaşma hedefini yakalamak için atılması gereken adımlara yönelik önerilerini içeren "Fit for 50" paketini bugün kamuoyuna açıklayacak.