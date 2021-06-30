Waller: 2022 yılında bir faiz artırımı olmayacak diyemem

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu'nun yeni üyesi Christopher Waller, Fed'in faiz artırımlarına ne zaman başlaması gerektiğini düşündüğünü söylemedi ancak ilk faiz artırımının 2022 yılında gelmesinin olası olduğunu söyledi.



Göreve gelldikten sonraki ilk röportajını Bloomberg'e veren Waller, ABD ekonomisinin görünümü için oldukça iyimser oldruğunu, ancak bir faiz artırımını ne zaman beklediğini söylemeyeceğini ifade etti. Bununla birlikte Waller, "2022 yılında bir faiz artırımına gitmeyi ciddi şekilde düşünmemiz için işsizlik oranında epeyce bir düşüş olmalı veya enflasyon çok yüksek bir orana doğru yükselmeye devam etmesi gerekli, ancak bu olasılığı dışlamıyorum" diye konuştu.

Röportajda, Fed'in varlık alımlarında bir azaltımın ilk düşünülenden daha erken bir tarihte gelebileceğini de ifade etti.

Enflyasyon bekleyişlerinin çıpalanmış göründüğünü ve istihdam piyasasının COVID-19 öncesine dönmesi için önlerinde uzun bir yol olduğunu belirten Waller, potansiyel bir varlık alımı azaltımının zamanlaması ve hızı konusunda değerlendirilmesi gereken pek çok konu olduğunu da vurguladı.

Waller, "Ekonomi bizin düşündüğümüzden çok daha iyi iş çıkardı. Bazı teşvikleri geri çekmeyi düşünmeye başlamak uygun olur. Mortgage destekli menkul kıymet alımının Hazine kağıdı alımlarından önce azaltılması taraftarıyım. Konut piyasasının sıcak olduğu ortamda mortgage destekli menkul kıymetlerin satılması daha kolay" diye konuştu.