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Waller: 2022 yılında bir faiz artırımı olmayacak diyemem

Fed Yönetim Kurulu’nun yeni üyesi Christopher Waller, 2022 ylında bir failz artırımı olmayacağının kesin olmadığını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu'nun yeni üyesi Christopher Waller, Fed'in faiz  artırımlarına ne zaman başlaması gerektiğini düşündüğünü söylemedi  ancak ilk faiz artırımının 2022 yılında gelmesinin olası olduğunu söyledi.

Göreve gelldikten sonraki ilk röportajını Bloomberg'e veren Waller, ABD ekonomisinin görünümü için oldukça iyimser oldruğunu,  ancak bir faiz artırımını ne zaman beklediğini söylemeyeceğini ifade  etti. Bununla birlikte Waller, "2022 yılında bir faiz artırımına  gitmeyi ciddi şekilde düşünmemiz için işsizlik oranında epeyce bir  düşüş olmalı veya enflasyon çok yüksek bir orana doğru yükselmeye  devam etmesi gerekli, ancak bu olasılığı dışlamıyorum" diye konuştu.

Röportajda, Fed'in varlık alımlarında bir azaltımın ilk düşünülenden  daha erken bir tarihte gelebileceğini de ifade etti.

Enflyasyon bekleyişlerinin çıpalanmış göründüğünü  ve istihdam  piyasasının COVID-19 öncesine dönmesi için önlerinde uzun bir yol  olduğunu belirten Waller, potansiyel bir varlık alımı azaltımının  zamanlaması ve hızı konusunda değerlendirilmesi gereken pek çok konu  olduğunu da vurguladı.

Waller, "Ekonomi bizin düşündüğümüzden çok daha  iyi iş çıkardı. Bazı teşvikleri geri çekmeyi düşünmeye başlamak uygun  olur. Mortgage destekli menkul kıymet alımının Hazine kağıdı  alımlarından önce azaltılması taraftarıyım. Konut piyasasının sıcak  olduğu ortamda mortgage destekli menkul kıymetlerin satılması daha  kolay" diye konuştu.