Walmart, ABD'de sigara satışına son verecek

Konuya yakın kaynakların Wall Street Journal'a verdikleri bilgiye göre, ABD'nin en büyük marketler zinciri Walmart bazı eyaletlerde sigara satışına son verecek.

Kaynaklara göre Walmart, Kaliforniya, Florida, New Mexico ve Arkansas gibi eyaletlerde bazı mağazalarında sigara satışını sona erdirmeye karar verdi. Bu mağazalardaki sigara rafları şeker ve gıda satışına ayrılacak.

Wallmart sözcüsü ise yaptığı açıklamada, sigara satışını tüm mağazalarında bitirme planları olmadığını, sigara satışının sona ereceği mağazalarda bu kararın raflardan daha verimli yararlanmayı amaçladığını vurguladı.

ABD'de market zinciri Target, sigara satışına 1996 yılında son vermişti.