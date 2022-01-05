Warren Buffett'ın Apple'dan kazancı 120 milyar dolar

Warren Buffett’ın Apple’a yaptığı yatırımlardan 120 milyar dolar kazanç elde etti.

Berkshire Hathaway, 2016 ve 2018’in ortalarında Apple hissesi almaya başlamıştı. Holding, satın almalar sonrasında iPhone üreticisinin yüzde 5 hissesine sahip olmuştu.

Hisselerin toplam maliyeti bu süreçte 36 milyar dolar olurken Apple’ya yapılan yatırımın toplam değeri şu an 160 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Buffett, Apple’ın Berkshire’ın en büyük üçüncü yatırımı olduğunu belirtmişti. Buffett, Apple ile ilgili “Muhtemelen şu ana kadar dünyadaki en iyi şirket” ifadelerini kullanmıştı.