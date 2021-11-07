Warren Buffett’ın şirketinin nakit varlıklarında rekor

Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Warren Buffett’ın şirketi Berkshire Hathaway’in nakit varlığı rekor kırdı.

Şirketten yapılan açıklamada, tedarik zincirindeki sıkıntılar nedeniyle kârlılığın azaldığı, bazı hisse fiyatlarındaki yükselişle hisse satışı yapıldığı belirtildi.

Şirketin nakit varlıkları eylül ayının sonunda 149.2 milyon dolara yükseldi. 3. çeyrekte faaliyet kârı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18 artışla 5.48 milyar dolar oldu.

Berkshire Hathaway, 3. çeyrekte 7.6 milyar dolarlık hisse geri alımı yaptı. 9 ayda toplam 20.2 milyar dolarlık hisse geri alımı yapıldı.